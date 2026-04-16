Долги, наркотики и розыск: что известно об открывшем стрельбу в полицейских мужчине

Открывший огонь по полиции в Оренбуржье мужчина находился в федеральном розыске

Убивший полицейского в Оренбуржье 51-летний Сергей Басалаев находился в федеральном розыске, выращивал и хранил наркотики в крупном размере, а также накопил долгов на несколько сотен тысяч рублей. Информация об этом оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что мужчина культивировал запрещенные растения, а в доме хранил 48 грамм гашишного масла и 885 грамм марихуаны. В соцсетях Басалаев делал репосты объявлений о продаже расфасованных черемухи и Иван-чая в небольших пакетиках. Кроме того, мужчина не погашал займы в микрофинансовых организациях. За период с 2018 по 2025 год он накопил долгов на сумму не менее 170 тысяч рублей.

По данным следствия, Сергей Басалаев напал на сотрудников полиции при задержании. Злоумышленник открыл по ним огонь, вследствие которого один из них погиб, а трое получили ранения. После этого стрелок скрылся с места происшествия. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия в данный момент в поселке Аккермановка работают полицейские. Также там находится реанимационная бригада скорой помощи. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело против Басалаева по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

