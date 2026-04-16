Матвиенко: угроза третьей мировой войны велика как никогда раньше

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Начало третьей мировой войны возможно в мире, как никогда раньше, несмотря на трагический опыт прошлого столетия. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле.

Она отметила, что человечество уже пережило две мировые войны, однако эти события не стали гарантией предотвращения новых масштабных конфликтов.

«В истории уже были страшные трагедии, но даже две мировые войны, похоже, не стали прививкой от третьей. Угроза велика как никогда», — сказала Матвиенко.

К тому же председатель СФ добавила, что риск новой войны в данный момент крайне высокий, а существующая система международной безопасности так и не стала по-настоящему универсальной и эффективной.

Помимо этого, Матвиенко подчеркнула, что международное право и положения Устава ООН могут работать только при соблюдении принципов равенства государств и взаимной ответственности. Она пояснила, что после окончания холодной войны страны НАТО сделали ставку на доминирование в мировой политике.

Матвиенко указала, что изначально процесс трансформации глобализации должен был служить интересам всего человечества, однако на практике его переориентировали на поддержку одного центра силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе визита в Турцию Матвиенко провела переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи она передала турецкому лидеру привет от президента России Владимира Путина. Встреча состоялась в Стамбуле на полях международного парламентского форума.

