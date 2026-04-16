Гигантское мертвое существо парализовало движение по каналам Венеции

Морской исполин весом в одну тонну стал непреодолимой преградой для судов.

В итальянской Венеции туша массивной луны-рыбы, чей вес превышает тысячу килограммов, заблокировала водную артерию. Об этом сообщило издание Need To Know.

Мертвый морской гигант дрейфовал на поверхности, когда его обнаружил водитель местного водного такси. Мужчина немедленно оповестил о находке экстренные службы города.

Сильное течение затянуло останки в зону с крайне интенсивным движением транспорта, что вынудило городскую администрацию выпустить срочное предупреждение для владельцев яхт и капитанов других судов о серьезной навигационной угрозе.

Для проведения уникальной операции по очистке акватории пришлось задействовать пожарный расчет, оснащенный специализированным плавучим краном небольшого размера.

Тем не менее, из-за огромных габаритов и массы существа, специалистам потребовалось несколько часов напряженной работы, чтобы полностью освободить проезд и отбуксировать тушу.

Эксперты отмечают, что луны-рыбы являются естественными обитателями Средиземноморского бассейна, однако они предпочитают держаться на значительной глубине и крайне редко приближаются к береговой линии.

Данный вид считается самой тяжелой костной рыбой в мире: масса некоторых представителей может превышать две тонны, а размеры тела достигают четырех метров в длину и ширину. Экологи напомнили, что луна-рыба официально признана уязвимым видом.

