В Оренбуржье сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе полицейских

Мужчина открыл огонь по правоохранителям в поселке Аккермановка при задержании.

Пострадавшие при стрельбе во время задержания преступника трое сотрудников полиции находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Все трое [пострадавших] находятся в стабильно тяжелом состоянии», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее РИА Новости приводили сообщение регионального правительства. Согласно их данным, в тяжелом состоянии находится только один из полицейских. Другие двое правоохранители находятся в состоянии средней тяжести.

Согласно информации МВД России по Оренбургской области, мужчина напал на сотрудников полиции в поселке Аккермановка при задержании. Злоумышленник открыл по ним огонь, вследствие которого один из них погиб, а трое получили ранения. Стрелок скрылся.

