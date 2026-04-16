Полиция Оренбуржья раскрыла личность разыскиваемого вооруженного преступника

В Оренбургской области установили личность подозреваемого, который открыл огонь по сотрудникам полиции и скрылся.

Это Сергей Павлович Басалаев, 1974 года рождения. Его ориентировку с фотографией опубликовали правоохранительные органы региона в Telegram-канале.

По данным полиции, мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Правоохранители предположили, что он может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. Мужчина передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной, возможный государственный номер содержит комбинацию «851» с кодом региона 102.

Инцидент произошел, когда полиция пыталась задержать подозреваемого, который находится в федеральном розыске. Сотрудники полиции прибыли в поселок Аккермановка, однако при контакте с правоохранителями мужчина открыл огонь.

В результате перестрелки один полицейский погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Нападавший смог скрыться с места происшествия.

В регионе ввели специальный план по розыску, задействовали дополнительные силы полиции и спецподразделений. Возможные пути отхода перекрывают.

Правоохранители обратились к жителям с просьбой при обнаружении подозреваемого или получении любой информации незамедлительно сообщать в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге зафиксировали другой случай стрельбы. Как писал 5-tv.ru, пожилой мужчина открыл огонь из пневматической винтовки рядом с детским садом. По информации полиции, он стрелял из окна своей квартиры по пластиковым бутылкам во дворе. Пенсионера задержали, оружие у него изъяли. После этого мужчину отпустили под обязательство о явке. Вопрос о возбуждении уголовного дела остается на рассмотрении.

