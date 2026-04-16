С Моргенштерна* потребовали взыскать более 8 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эта мера может применяться судом в целях погашения наложенного штрафа.

Прокурор запросил рэперу Моргенштерну* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) штраф в размере восемь миллионов рублей. Также суд повторно арестовал имущество артиста. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Эта мера может применяться судом в целях погашения наложенного штрафа. Как отметил его адвокат Ильдар Исламов, ранее на имущество рэпера уже накладывали арест, однако сроки истекли. По этой причине гособвинитель обратился к суду с новым ходатайством, где сказано, что у Моргенштерна имеется некоторая недвижимость, в том числе жилой дом и нежилые помещения.

Адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства, так как некоторые объекты больше не принадлежат Моргенштерну. Уголовное дело в отношении рэпера по статье об уклонении от обязанностей иноагента было направлено в суд 2 марта. В декабре 2025 года Федеральная налоговая служба выставила ему счет на сумму 584 тысяч рублей.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.