Последний шанс для Тимми: в Германии снова пытаются спасти застрявшего кита

В Германии проводят новую операцию по спасению кита Тимми с морского мелководья

Фото: www.globallookpress.com/Philip Dulian

Мероприятия по вызволению животного из природной ловушки осложняются плохой погодой и особенностями местности.

В Германии началась новая операция по спасению кита по кличке Тимми, который оказался в сложной ситуации на мелководье. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

Специалисты хотят освободить животное, размыв ил под его телом. После этого они собираются переместить кита на специальную конструкцию из брезента между понтонами (несамоходное плавучее изделие. — Прим. ред.) и транспортировать в более глубокие воды.

В операции участвуют экологи, ветеринары и сотрудники береговых служб. Однако спасательные мероприятия осложняются из-за плохой погоды и особенностей местности.

До этого предпринимались попытки вернуть кита в безопасную среду, но они не дали результата. В связи с этим специалисты приняли решение о повторной операции с использованием новой тактики.

Представители водной полиции отмечали, что шансы на спасение животного невысоки, так как подобные случаи редко заканчиваются успешно. Тем не менее специалисты намерены использовать все возможные способы, чтобы вернуть кита в открытое море.

Известно, что кит несколько раз до этого уже оказывался на мелководье. В предыдущей операции, 27 марта, спасатели применяли тяжелую технику, чтобы прорыть канал, по которому он смог временно уйти в море. Однако позже животное вновь оказалось в ловушке.

