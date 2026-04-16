Экс-вратарь «Арсенала» Алекс Маннингер погиб в ДТП

Австрийскому футболисту было всего 48 лет.

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и национальной сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 48 лет. Об этом сообщает австрийское издание Red Bull Salzburg в соцсети X.

«Мы скорбим о потере нашего бывшего вратаря Алекса Маннингера, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии», — говорится в публикации.

Сообщается, что машину вратаря сбил поезд на железнодорожном переезде.

Маннингер защищал ворота «Арсенала» с 1997 по 2002 год. За карьеру он поиграл за испанскую «Сельту», итальянские «Фиорентину» и «Торино», немецкие «Ганновер» и «Гамбург», а также английские «Лидс» и «Фулхэм». В составе сборной Австрии провел 33 матча. В сезоне 1997–1999 гг. Маннингер был чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Соболезнования семье и близким погибшего голкипера уже выразили «Ювентус», «Арсенал» и другие футбольные клубы.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти бывшего главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА Душко Вуйошевича.

