Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Дипломат настаивает на том, чтобы характеризовать действия киевского режима именно так.

Ситуация на Украине напоминает чуму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Кроме слова „чума“ ничего больше не подходит в контексте того, что происходит на Украине», — сообщила дипломат.

Захарова также предложила добавить красок и охарактеризовать действия Киева как «коричневая чума», что обозначает фашизм. Это понятие связано с историческим фактом, так как члены молодежной организации, поддерживавшей главу нацистской Германии Адольфа Гитлера, носили униформу именно этого цвета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова уже сравнивала высказывания президента Украины Владимира Зеленского о жителях Крыма с риторикой Адольфа Гитлера. Официальный представитель МИД России напомнила, что глава киевского режима называет крымчан «нечеловеческими существами». Причиной для таких жестких слов стало то, что они приняли решение поддержать воссоединение с Россией.

