«Я бы умерла»: Анна Седокова заплакала, рассказывая о дружбе с Ляйсан Утяшевой

Анна Седокова: если бы не Ляйсан Утяшева, я бы умерла

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В самый сложный период подруга «не дала ей поломаться».

Певица Анна Седокова эмоционально обратилась к ведущей Ляйсан Утяшевой. Кадры оказались в распоряжении Super.ru.

«Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период в моей жизни. Она была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное», — сказала певица.

На кадрах видно, как певица с волнением и трепетом говорила о своей подруге, с которой дружит уже почти 20 лет. Седокова не стала вдаваться в подробности о том, чем именно Утяшева помогла ей, и о каком сложном периоде идет речь, но добавила: «Представляю, что ты делаешь для других, если ты сделала такое для меня».

В конце своей речи певица призналась в любви Утяшевой и не смогла сдержать слез. Она назвала подругу «самой достойной среди достойных».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии возбудили уголовное дело о доведении до суицида бывшего мужа Анны Седоковой — известного баскетболиста Яниса Тиммы. При этом, российские правоохранители не обнаружили состава преступления.

