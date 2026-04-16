В МГУ стартовала 60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сильнейшие юные химики планеты собрались сегодня в Москве. В МГУ стартовала 60-я Международная Менделеевская олимпиада. Приветствие участникам направил Владимир Путин. В телеграмме отмечается, что это авторитетное образовательное мероприятие. Слова поддержки сегодня звучали даже с МКС.

В ближайшие дни школьников ждут сложные испытания. Они будут решать задачи и проводить эксперименты. Эти интеллектуальные состязания проходят в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

«В олимпиаде примет участие 165 школьников из 35 стран, представляющие три континента. А представители еще двух стран — Японии и Венгрии — будут выполнять задания дистанционно. Я хочу отметить, что победители и призеры олимпиады могут поступить без экзаменов во все российские ВУЗы», — отметил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Я желаю вам честной борьбы, состязание должно быть открытым и пусть победит сильнейший. Вам успехов, вдохновения и всяческих успехов. В добрый путь», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

В нашей сборной 15 человек. Состав команды определялся по итогам Всероссийской олимпиады по химии. И хотя это соревнование индивидуально, последние 30 лет страны ведут неофициальный командный зачет. И наши уверенно занимают первое место — у России 142 золотые медали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.