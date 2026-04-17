«Убивает какой-то дяденька»: подробности избиения ложкой для обуви в Ачинске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Истерика кричащего от боли подростка никак не остановила неадекватного нападавшего.

Избившего подростка неадеквата в Красноярском крае просят отправить под арест. Разъяренный сосед накинулся на шумных подростков в подъезде. В качестве оружия выбрал железную обувную ложку. После такого воспитания один школьник попал в больницу.

Что же вызвало приступ такого гнева и какое наказание теперь грозит нападавшему — выяснил корреспондент «Известий» Антон Шлячков.

Сложно посчитать, сколько раз житель Ачинска ударил 13-летнего Артема. Бил железной ложкой для обуви. По корпусу, рукам, ногам — куда попало. От боли у подростка случилась истерика, но неадекватного нападающего это никак не остановило.

Неизвестно, чем бы закончилось избиение, если бы не прохожий. Он смог вырвать мальчика из рук дебошира и помог пострадавшему подняться на ноги.

— Что мы вам сделали-то?

— Я тебе башку отрублю сейчас, понял, нет?

— Все, не надо, не надо. Давайте успокаиваться оба.

По нашим данным, причиной жестокого нападения стали посиделки Артема с другом в подъезде. Это не понравилось жителю многоквартирного дома, и он решил проучить их. Для этого прихватил с собой металлический инструмент. После короткой словесной перепалки набросился на одного из подростков.

«Мы побежали. Я споткнулся об этот порог, после чего упал. Встал, начал выбегать из подъезда. Он меня поймал и начал забивать», — рассказал пострадавший.

Приятелю Артема удалось убежать. Он позвал на помощь своих родителей.

«Когда прибежал мой ребенок и сообщил, что Артема убивает какой-то дяденька, я быстро собралась, сообщили маме, побежали на третий этаж и побежали к мальчику», — рассказала мать друга Артема Вероника Шпагина.

Взрослые вызвали медиков. Врачи вкололи пострадавшему обезболивающее и увезли подростка в приемный покой для детального осмотра. К счастью, серьезных травм Артем не получил. После случившегося полицейские задержали буйного жителя. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

— Как вы считаете, не перегнули палку?

— Перегнул.

— Раскаиваетесь в содеянном?

— Да.

На допросе мужчина заявил, что подростки шумели и не давали ему уснуть. Из-за этого якобы и сорвался. Журналисты пообщались с местными жителями. Их слова полностью противоречат заявлениям неадекватного соседа.

«Они собираются. Но они не шумят, не прыгают, не бегают, никаких не представляют неудобств. Ну собираются. Холодно на улице, собираются в секции, что-то обсуждают, играют. Тихо», — рассказала местная жительница Ирина.

Полийцейские возбудили уголовное дело. Несмотря на раскаяние, нападавший рискует вновь оказаться за решеткой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.