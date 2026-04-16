Во Франции не хватает денег на собственные нужды: больницы и социальные службы.

Тем временем Зеленский продолжает свое турне по Европе. Сегодня он уже в Голландии. Однако страны Запада больше не скрывают — их основная цель не столько помощь Украине, сколько собственное военное усиление. И все это подается как защита от российской агрессии.

К чему на самом деле готовится Брюссель — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Оглушительные аплодисменты как неутешительный итог большого гастрольного чеса. В Нидерланды Зеленский отправился, как обычно, за деньгами — получил только медаль. Зато в компании короля и знати исправно отрабатывает повестку — запугивает население Россией.

«Россия открыто и неоднократно заявляла, что хочет контролировать всех своих соседей. Она хочет решать, как должна выглядеть безопасность в Европе и должна ли она вообще существовать», — заявил Владимир Зеленский.

Упор на то, что для Европы это теперь именно экзистенциальная война. Очередная встреча в формате «Рамштайн» — без США — показала: брюссельская бюрократия сама по себе. На помощь «старшего брата» больше не рассчитывают и даже, по данным Financial Times, входят в клинч с НАТО за влияние на континенте.

«Вокруг политики оборонной промышленности идет борьба за влияние, сказал один из чиновников. Речь идет о том, кто руководит расширением производства и какое влияние это окажет на вооружение, которое Европа будет использовать в будущем», — говорится в материале Financial Times.

В ближайшие годы еврочиновники уже договорились собрать 800 миллиардов евро на перевооружение. Все чаще звучат разговоры о собственной европейской армии.

«Евросоюз все больше оформляется как полноценное государство. И одна из стратегий в этой части — это действительно построить свои собственные вооруженные силы. Собственное командование, собственное финансирование, собственный ВПК», — считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

И, конечно, распределять ресурсы будет собственная неизбираемая элита. Урсула фон дер Ляйен встречается с командующим НАТО в Европе американским генералом Гринкевичем. Тут же прозрачно намекает: мол, справимся и без вас.

«Европе необходимо активнее наращивать инвестиции, увеличивать производственные мощности и ускорять темпы производства», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так делят имущество во время трансатлантического развода: пока США заняты Ближним Востоком, Европе достается проект «Украина». Вот только силы несопоставимы. По итогам «Рамштайна», договорились раскошелиться лишь на пять миллиардов евро. Испания словно и вовсе издевается — пообещала передать целых пять снарядов для систем Patriot.

«Все эти средства идут на закупку американского вооружения. Денег для того, чтобы создавать собственную европейскую армию, при этом совершенно не остается», — пояснил доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

А ведь в планах еще кредит Киеву на 90 миллиардов евро. На что многие в Европе отвечают: в Брюсселе скребут уже не по сусекам, а по живому.

«Мы говорим французскому народу, который сегодня испытывает финансовые трудности, что нет денег на строительство больниц, на функционирование социальных служб. Но как по волшебству мы нашли 18 миллиардов евро на французский вклад в европейский кредит», — заявил председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Италия ни с кем не воюет. Нужно просто задаться вопросом, кого спустя четыре года санкций настигли трудности?» — сказал заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

Просто трудности — часть плана. Образ Европы как «осажденной крепости» проще навязать избирателю, чем решать его проблемы.

«Настоящая причина воинственной риторики ЕС в отношении России заключается в том, что они хотят устранить демократические механизмы внутри Европы, например, право большинства или право вето государств-членов. И стремятся создать чрезвычайную ситуацию, фактически аналог военного положения», — считает немецкий политолог Айке Хаммер.

Россия здесь — просто удобный предлог. Миф о внешней угрозе позволяет заниматься по-настоящему важными вещами: выстраивать европейскую вертикаль власти и подавлять всех, кто этому будет сопротивляться.

