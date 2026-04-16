В Оренбуржье идет розыск вооруженного преступника: в ходе задержания погиб полицейский

Полицейский погиб, трое получили ранения при задержании преступника под Оренбургом

Стрелявший злоумышленник сумел скрыться с места происшествия.

Сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» проводят оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) по задержанию вооруженного злоумышленника, скрывающегося после нападения на правоохранителей. Об этом сообщает Полиция Оренбужья.

По данным ведомства, сегодня полицейские выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. При попытке задержания ситуация резко обострилась: увидев сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия.

В результате перестрелки один сотрудник полиции погиб, трое полицейских получили ранения различной степени тяжести — им уже оказывается необходимая медицинская помощь. Стрелявший злоумышленник после нападения сумел скрыться с места происшествия.

В настоящее время на территории региона введен специальный план розыска, задействованы дополнительные силы полиции и спецподразделений, оцеплены возможные маршруты отхода преступника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.