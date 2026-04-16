«Сложно было»: Слава Копейкин вспомнил, как его семья жила на 100 рублей в день

Слава Копейкин вспомнил, как его семья жила на 100 рублей в день

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Актер признался, что в 15–16 лет они с родными ели раз в сутки.

Российский актер Слава Копейкин откровенно рассказал о тяжелом финансовом периоде в своей семье, когда ему было 15–16 лет. Об этом он сообщил в свежем выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики».

«Был период, когда сложно было с деньгами. На 100 рублей в день жили. Ели один раз в день. Покупали гречку и куриную ногу и как-то вот так питались», — поделился артист.

Он добавил, что тогда эта ситуация не казалась им с родными бедственной. Сам Копейкин относился к происходящему нормально, хотя приходилось продавать что-то на рынке, чтобы поесть. Он понимал, что трудное время пройдет.

Ранее, во время учебы, актер подрабатывал в московском клубе — участвовал в шоу-программах для богатых гостей. Артисты надевали костюмы Чебурашки или супергероев и сопровождали подачу дорогого шампанского. Копейкин отмечает, что этот опыт закалил его характер.

К своей профессии он шел годами. Определился лишь к выпускному классу, до этого быстро терял интерес к разным занятиям. Поступление в театральный заняло три года. В итоге он попал в ГИТИС на курс Олега Меньшикова.

Одна из самых ожидаемых работ в карьерном пути Копейкина — байопик «Баста. Начало игры» про жизнь рэпера Василия Вакуленко, где Слава сыграет главную роль. Внешне молодой актер поразительно похож на исполнителя в молодости.

Сам Вакуленко уже успел оценить актерский талант Славы Копейкина.

