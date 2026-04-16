МИД России вызвал посла Мексики из-за удержания россиянки в стране

Несовершеннолетнюю девушку похитили в сентябре 2023 года прямо из школы. После этого ее обнаружили лишь через год в Тихуане, где передали под контроль госорганов.

Посла Мексики вызвали в МИД России. Ему выразили серьезную обеспокоенность из-за незаконного удержания несовершеннолетней россиянки Кристины Романовой в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, российская сторона не в первый раз указала на бездействие мексиканских властей в решении данного вопроса, однако обращения остались без должной реакции. Как пояснила Захарова, девушка удерживается органами опеки Мексики в закрытом учреждении без законных оснований.

Российская сторона потребовала обеспечить консульский доступ к несовершеннолетней, а также создать условия для ее возвращения на родину.

«И на фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы, российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней», — отметила дипломат.

История Кристины Романовой получила широкий общественный резонанс. Ее мать Марина Романова рассказывала, что дочь познакомилась в интернете с молодым человеком, который склонял ее к побегу из дома, убеждая избавиться от родительской опеки.

Как писал 5-tv.ru, мать настаивала на возвращении дочери. Женщина утверждала, что мексиканские власти не оказали должного содействия. Она также поясняла, что девушка могла стать жертвой преступлений, связанных с насилием и незаконными действиями.

В российском посольстве в Мехико заявляли, что вопрос находится на контроле с 2023 года. При этом мексиканская сторона перестала предоставлять консульский доступ к девушке с августа 2024 года.

