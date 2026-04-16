Сначала из воды достали руку: акула откусила голову 16-летнему подростку

Местные жители долго не смогут забыть эту историю.

На Ямайке местных жителей потрясла трагедия: акула откусила голову 16-летнему подростку. Об этом сообщило издание Jamaica Observer.

Подросток отправился заниматься подводной охотой — своим любимым увлечением. Однако домой он так и не вернулся. Вскоре его родные начали беспокоиться и подняли тревогу.

На поиски юноши отправились дайверы, но довольно быстро стало ясно, что речь идет уже не о спасении. Сначала из воды извлекли оторванную руку, а затем обнаружили тело без головы.

На подростка напала акула, и, вероятно, его голова осталась в пасти хищника. Очевидцы произошедшего — местные рыбаки — попытались вмешаться и даже открыли огонь по акуле, рассчитывая отпугнуть ее, однако ни один из выстрелов не достиг цели.

Отец погибшего позже признался, что всегда считал увлечение сына опасным и не раз пытался убедить его отказаться от подводной охоты. По его словам, из-за этого между ними часто возникали разногласия.

Представители местного рыбацкого сообщества отметили, что подобные трагедии здесь происходят крайне редко. Президент общества рыбаков подчеркнул, что это первый подобный случай за последнее время, и предположил, что появление акул у берега может быть связано с движением судов: хищники следуют за кораблями, заходят в порт и не возвращаются обратно в открытое море.

