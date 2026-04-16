Раймонд Паулс выписан из больницы после операции

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Композитор уже дома.

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс вернулся домой после госпитализации и проведенной операции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Все в порядке, я дома», — сказал маэстро, которому недавно исполнилось 90 лет.

О том, что музыкант попал в больницу, стало известно 14 апреля. Позднее появилась информация об операции, однако сам Паулс отказался раскрывать детали. На данный момент, по словам композитора, он чувствует себя «средне».

Осенью 2025 года здоровье Раймонда Паулса дало серьезный сбой: композитору сделали сложнейшую операцию на сердце. Хотя хирурги справились со своей задачей, восстановление пошло не по плану — у музыканта временно пропала четкость речи. Из-за этого осложнения пришлось экстренно отменить все концерты, запланированные в Латвии.

Еще за год до этого Паулс осторожно намекал поклонникам на скорое завершение карьеры — он жаловался, что работать с нотами и записываться в студии становится все труднее, и даже добровольно отказался от вождения автомобиля.

Накануне была госпитализирована заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Первоначально СМИ сообщили, что она попала в реанимацию, однако позже выяснилось, что причиной стали последствия ОРВИ. Племянник Тарасовой недавно, что она идет на поправку.

