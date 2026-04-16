Привет от Путина: Матвиенко рассказала о встрече с Эрдоганом в Стамбуле

Матвиенко передала Эрдогану привет от Путина на встрече в Стамбуле

Турецкий лидер тепло отреагировал на обращение председателя Совета Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передала ему привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом она сообщила по итогам встречи с главой республики.

По ее словам, Эрдоган тепло отреагировал на это обращение и в ответ также направил привет российскому президенту.

«Я передала привет от Владимира Владимировича Путина, который он (Эрдоган — Прим. ред.) так тепло принял», — подчеркнула Матвиенко.

Переговоры прошли в Стамбуле, в историческом дворце Долмабахче. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества. По словам политиков, объем взаимной торговли между странами достиг примерно 60 миллиардов долларов по итогам 2025 года.

В тот же день российская парламентская делегация под руководством Матвиенко приняла участие в открытии 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза. В текущем году мероприятие посвятили теме укрепления надежды, а также обеспечению мира и справедливости для будущих поколений.

