Привет от Путина: Матвиенко рассказала о встрече с Эрдоганом в Стамбуле
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Турецкий лидер тепло отреагировал на обращение председателя Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передала ему привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом она сообщила по итогам встречи с главой республики.
По ее словам, Эрдоган тепло отреагировал на это обращение и в ответ также направил привет российскому президенту.
«Я передала привет от Владимира Владимировича Путина, который он (Эрдоган — Прим. ред.) так тепло принял», — подчеркнула Матвиенко.
Переговоры прошли в Стамбуле, в историческом дворце Долмабахче. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе развитие торгово-экономического сотрудничества. По словам политиков, объем взаимной торговли между странами достиг примерно 60 миллиардов долларов по итогам 2025 года.
В тот же день российская парламентская делегация под руководством Матвиенко приняла участие в открытии 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза. В текущем году мероприятие посвятили теме укрепления надежды, а также обеспечению мира и справедливости для будущих поколений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.