«На пенсии будешь жить в сарае»: дочь Бони поставила матери условие из-за лошади

Дочь Виктории Бони заявила, что ее мать будет жить в сарае, если не купит лошадь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Анджелина пригрозила серьезными последствиями, если ей не купят коня.

Блогер Виктория Боня после возвращения из Турции показала в соцсетях забавный диалог с 14-летней дочерью Анджелиной. Телеведущая опубликовала соответствующее видео из коттеджа в Монако.

На кадрах девочка помогает матери застегнуть длинное розовое шелковое платье и параллельно ненавязчиво намекает на подарок.

«Мам, если коня не будет, ты на пенсии будешь в каком-то сарае жить», — заявила школьница.

Боня возмутилась такому раскладу. В ответ дочь пообещала райскую жизнь.

«Если купишь коня, то на пенсии с утра ты будешь просыпаться, у тебя будет поднос с деньгами на завтрак», — расписала условия Анджелина.

«Вот такие обещания мне дает моя дочка. А сколько всего ты получаешь помимо коня, доченька?» — поинтересовалась Боня.

«Мама, мне наплевать на что угодно. Я просто хочу кататься», — отрезала эмоциональная девочка.

Виктория Боня регулярно показывает разные моменты отношений с дочерью, включая семейные скандалы. Ей не нравится, что Анджелина тратит много денег, хотя сама звезда заявляет, что у нее «аллергия на дешевые вещи», из-за чего дочь приходится баловать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.