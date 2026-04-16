Студенты московского колледжа дебютировали на неделе моды в Китае

Фото: Департамент образования и науки г. Москвы

Учащиеся из российской столицы показали коллекцию современных образов, вдохновленных традиционным русским костюмом.

Студенты московского технологического колледжа № 21 представили коллекцию одежды на международной неделе моды China Fashion Week, которая прошла в китайском городе Санья 3–6 апреля. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что это первый показ студентов московских колледжей на этой площадке.

По словам вице-мэра, в коллекцию вошли 13 образов, вдохновленных традиционным русским костюмом и адаптированных под современные модные тренды. Модели разрабатывались в течение двух месяцев совместно с российским дизайнером, основателем бренда FARRDI Фаррухом Болтабаевым. По его словам, «сотрудничество со студентами дает свежий взгляд и новые идеи», а в ходе «обсуждений, примерок и даже споров рождаются по-настоящему сильные решения».

Над образами учащиеся работали на практических занятиях в рамках программы сотрудничества колледжей с бизнесом. Практика под руководством опытных наставников занимает не менее 70% учебного времени, что позволяет студентам участвовать в реальных проектах и отрабатывать профессиональные навыки.

У столичных колледжей более 3,8 тысячи компаний-партнеров во всех отраслях. В сфере креативных индустрий образовательные организации взаимодействуют примерно с 600 индустриальными площадками и профессиональными сообществами.

Как отметила Анастасия Ракова, «Москва системно развивает практико-ориентированное образование, чтобы студенты колледжей получали реальный опыт работы в индустрии еще во время учебы. По словам вице-мэра, данный подход позволяет учащимся «быстрее осваивать профессию и формировать портфолио».

