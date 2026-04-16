Боня в слезах поблагодарила Пескова за внимание к ее обращению к Путину

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Кремле уже ведут работы по поднятым ею проблемам.

Телеведущая и блогер Виктория Боня очень растрогалась и поблагодарила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за то, что в Кремле не оставили без внимания ее видеообращение к главе государства Владимиру Путину. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Ранее Боня записала обращение к российскому лидеру. В четверг Песков подтвердил, что в Кремле видели это видео.

«Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы», — рассыпалась в благодарностях Боня.

Блогер также поблагодарила самого президента. От избытка чувств телеведущая пустила слезу.

«Спасибо президенту нашей страны. Никто никогда не сможет изменить мое отношение к моей стране», — добавила Боня, заверив в своей любви к России.

