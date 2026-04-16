Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Давний конфликт, о котором почти забыли, неожиданно стал отправной точкой громкой и запутанной истории.

История бед блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, началась около четырех лет назад. Тогда Лерчек разорвала отношения со своим стилистом Эльвирой Янковской — некогда близкой подругой.

Причиной конфликта стали серьезные обвинения: блогер утверждала, что Янковская продавала ей поддельные брендовые вещи. Сама стилист отрицала все претензии, но конфликт быстро вышел за рамки личной перепалки.

В итоге против Янковской возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ответ она начала публично намекать, что у ее бывшей клиентки и подруги тоже могут быть проблемы с законом.

Громкие заявления и скрытые угрозы

На фоне нарастающего напряжения Янковская решила обратиться к аудитории напрямую и дала понять, что обладает компрометирующей информацией.

«Доброе утро, мои дорогие, я знаю, что вы волнуетесь, пишете мне. В выходные я отдыхала, наполнялась, провела время с семьей. Но сейчас не об этом. Хочу озвучить некоторые факты. Не хочется засорять блог этой информацией, но некоторые люди начали высказываться, угрожать… Опять пошел некий хайп, мол, скажу то, не знаю что. Но я знаю столько про ребят, про их деятельность, что если открою рот, офигеют не только подписчики, но и вся страна. Поэтому давайте не будем углубляться. Честно говоря, хочу просто спокойно жить, работать, общаться, но в обиду себя не дам!» — заявляла Эльвира Янковская в личном блоге.

Эти слова вызвали новую волну обсуждений и предположений о том, что за конфликтом скрывается нечто большее.

Побег, суд и СИЗО

Со временем ситуация вокруг стилиста только осложнилась. Несмотря на ограничения, Янковская покинула страну, что стало нарушением условий подписки о невыезде.

«Суд не смог приступить к рассмотрению дела по существу из-за неявки Янковской, при этом следователь не давал ей разрешения на выезд за пределы московского региона. Ее адвокаты направили в суд заявление, что заняты в другом процессе», — писало РИА Новости в 2025 году.

Журналисты отмечали, что в суд поступили данные от правоохранительных органов, подтверждающие, что стилист приобрела авиабилет и пересекла границу, вылетев из Белоруссии в Баку.

Также уточнялось, что к материалам дела был приложен протокол осмотра Telegram-канала Янковской с нотариально заверенной видеозаписью, в которой она сама рассказывала, что находится в Милане, а затем — уже в Париже.

После этого Янковской изменили меру пресечения — ее отправили в СИЗО.

Новая волна: слухи и обвинения

Позже начали распространяться слухи, что именно Янковская могла передать правоохранительным органам информацию о финансовых операциях Чекалиных.

Вскоре Валерии и ее бывшему супругу Артему Чекалину предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Дело стало еще серьезнее — речь зашла об отмывании средств за границей.

Приговор и тяжелый диагноз

Суд вынес решение: Артем Чекалин получил семь лет колонии общего режима. Сам он свою вину не признает и намерен оспаривать приговор.

«Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, и я ее не признаю. Более того, у меня есть все документы на руках, которые подтверждают мою невиновность. Но почему-то никто не хочет их видеть», — делился Артем Чекалин.

Бывший супруг Лерчек заявил, что дал официальное разрешение своим адвокатам представить юридическому сообществу и СМИ все документы по делу. По словам Чекалина, Сбербанк четыре раза официально подтверждал отсутствие каких-либо предоставленных документов — ни в бумажном, ни в электронном виде.

Более того — бизнесмен настаивает на том, не проводился валютный контроль. Чекалин подчеркнул, что и договор оферты, который называют подложным, на самом деле является обычным типовым документом.

Что касается Валерии, ее дело временно приостановлено. Причина — тяжелое состояние здоровья: у блогера диагностирована четвертая стадия рака желудка.

Тишина вокруг Янковской

Сегодня о Янковской почти не слышно. Связь с аудиторией поддерживает ее команда, избегая комментариев по поводу происходящего. Тем не менее, в начале года коллеги стилиста публично поздравили ее с днем рождения, подчеркнув ее профессиональные качества.

«Сегодня день рождения Эльвиры. Мы, команда, хотим поздравить человека, с которым работаем не один год. И сказать то, что не всегда попадает в сторис. Эльвира — светлый человек. Да, на проектах она строгая, требовательная, не прощает халтуры. Ее фраза „все не то, все переделываем“ стала легендой среди резидентов», — писала команда стилиста в соцсетях.

Коллеги отмечали, что за внешней строгостью Эльвиры скрывается искренняя забота о результате и людях, с которыми она работает. Они подчеркивали, что за 20 лет в профессии она доказала: можно оставаться требовательным профессионалом и при этом сохранять человечность, добиваться максимума и одновременно проявлять внимание к окружающим.

Также команда добавила, что уверена в ее будущем и в том, что впереди у нее еще много успешных проектов, поскольку, по их словам, для нее не существует невозможного.

