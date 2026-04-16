«Выцарапаю ей глаза»: звезда «Не родись красивой» Ломоносова о Нелли Уваровой

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой», 2005-2006г.

Актриса поделилась, что понимает своего экранного персонажа — Киру Воропаеву.

Актриса Ольга Ломоносова заявила, что зрители до сих пор склонны отождествлять ее с экранным образом Киры Воропаевой из телесериала «Не родись красивой». Проект выходил на экраны почти 20 лет назад. Об этом она рассказала в интервью Lady Mail.

Ломоносова с иронией отметила, что из-за популярности проекта многие поклонники всерьез верят в ее вражду с коллегой по площадке.

«Ну конечно, это довольно распространенная история — соотносить артиста с его ролями. Кто-то до сих пор, наверное, считает, что я, увидев в реальной жизни Нелли Уварову, выцарапаю ей глаза», — с улыбкой поделилась своими наблюдениями знаменитость.

При этом актриса подчеркнула, что полностью разделяет позицию своей героини. По ее словам, Кира лишь защищала личное счастье от посягательств Кати Пушкаревой.

«Она была в паре с мужчиной, которого очень любила, и ей казалось, что ее чувства взаимны. Но тут на горизонте появляется Катя Пушкарева <…> и отбивает у Киры ее Андрея. Кто бы в такой ситуации был доброй и пушистой», — поделилась артистка.

Ломоносова также объяснила, почему в ее карьере практически исчезли многосерийные телевизионные проекты. По словам актрисы, она сознательно отказывается от участия в продолжительных сериалах из-за жестких контрактных обязательств, которые лишают возможности заниматься другими творческими планами.

Ольга добавила, что не намерена прибегать к радикальным методам сохранения молодости. Актриса не хочет проводить недели в процессе восстановления после инъекций или операций. Искусственное омоложение до возраста 20-летней девушки она считает невозможным.

Знаменитость резюмировала, что предпочитает жить в гармонии со своим реальным возрастом и тратить заработанные средства на маленькие жизненные удовольствия, включая вкусную еду, вместо дорогостоящих и болезненных манипуляций в кабинетах косметологов.

