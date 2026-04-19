Опасная стройность: после уколов для похудения у женщины почернел язык

Mirror: после уколов для похудения у женщины почернел язык

Из-за приема популярного препарата она была госпитализирована и лишилась органа.

Инъекции препарата для похудения привели к серьезному поражению внутренних органов и изменению цвета слизистой оболочки у 32-летней Сары-Джейн Кроуфорд. Об этом сообщило издание Mirror.

По словам пострадавшей, тяжелые осложнения проявились спустя всего несколько недель после того, как она увеличила дозировку средства для снижения веса.

Женщина столкнулась не только с эстетическими дефектами, но и с реальной угрозой жизни, что потребовало немедленной госпитализации и хирургического вмешательства для удаления желчного пузыря.

Проблемы со здоровьем начались с резких болей в области живота, сопровождавшихся регулярными приступами рвоты. Кроуфорд отметила появление странного привкуса и ощущений во рту, после чего обнаружила, что ее язык приобрел неестественный черный цвет.

Медицинское обследование выявило у пациентки множественные камни в желчном пузыре, спровоцировавшие закупорку протоков, а также воспалительные процессы в кишечнике.

«Это произошло очень быстро», — поделилась она подробностями своего состояния с журналистами.

Чтобы избежать развития смертельно опасного панкреатита, врачи провели операцию по удалению пораженного органа. В настоящий момент британка прекратила использование любых инъекций для коррекции фигуры и проходит процесс реабилитации.

Она убеждена, что критическое ухудшение самочувствия напрямую связано с побочными эффектами препарата, и призывает других людей более ответственно подходить к вопросам медикаментозного похудения.

