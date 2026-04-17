Не сельдерей: назван продукт, снижающий риск ожирения у детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Употребление цельного молока способствует существенному снижению вероятности развития ожирения у детей, несмотря на высокую калорийность продукта. Этот вывод следует из научной работы специалистов, опубликованной в издании American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В ходе масштабного долгосрочного мониторинга эксперты оценивали состояние здоровья и пищевые привычки участников с самого раннего возраста.

Ученые скрупулезно фиксировали тип потребляемого молока — от полностью обезжиренного до цельного с естественным процентом жирности — и сопоставляли эти данные с антропометрическими показателями детей, когда тем исполнялось пять и восемь лет.

Согласно полученным данным, те испытуемые, которые в ранние годы жизни регулярно пили именно цельное молоко, демонстрировали более низкие значения индекса массы тела.

Более того, риск столкнуться с проблемой лишнего веса к восьмилетнему возрасту у таких детей оказался на 69% ниже по сравнению со сверстниками, чей рацион ограничивался обезжиренными молочными напитками.

Эксперты подчеркнули, что высокая жирность продукта парадоксальным образом коррелирует с более здоровым составом тканей организма.

Авторы исследования выдвинули гипотезу, что молочные жиры помогают быстрее достичь чувства сытости, что предоберегает ребенка от употребления вредных перекусов.

Эти выводы поставили под сомнение старые диетологические рекомендации, призывавшие выбирать продукты с минимальным содержанием жира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.