Мужчина прятал тело матери в морозилке ради ее пенсии

Он несколько лет скрывал смерть близкого человека, чтобы незаконно получать государственные выплаты.

В Великобритании мужчина предстал перед судом после того, как в его доме обнаружили останки его 89-летней матери, хранившиеся в морозильной камере. Об этом сообщило издание Mirror.

Обвиняемый — 60-летний Кристофер Филлипс. Он официально признал свою вину в воспрепятствовании законному и достойному захоронению матери, а также в совершении мошеннических действий.

Согласно материалам следствия, подсудимый намеренно не уведомлял министерство труда и пенсий о кончине родственницы, продолжая присваивать положенные ей денежные средства.

Полицейские обнаружили страшную находку после анонимного звонка от граждан, обеспокоенных состоянием пожилой женщины.

На судебном заседании стало известно, что мать Кристофера Сильвия скончалась в 2023 году. Защита подсудимого настояла на проведении психиатрической экспертизы перед вынесением окончательного приговора.

В ходе слушаний было подтверждено, что Кристофер Филлипс вводил власти в заблуждение на протяжении нескольких лет. Судья приняла решение отложить оглашение приговора, чтобы собрать полный пакет медицинских и экспертных документов.

