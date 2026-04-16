США начинают масштабное экономическое давление на Иран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шеф Пентагона Пит Хегсет выступил перед журналистами с рядом заявлений.

США начинает масштабное экономическое давление на Иран. Об этом заявил руководитель Пентагона Пит Хегсет журналистам.

«США начинают операцию «Экономическая ярость», — сказал министр.

Кроме того, Хегсет заявил, что в случае отказа Ирана от мирной сделки Штаты сохранят блокаду иранских морских портов и атакуют объекты инфраструктуры страны.

Как ранее отмечал министр финансов США Скотт Бессент, теперь администрация президента страны Дональда Трампа готовит действия, которые будут «финансовым эквивалентом» бомбардировок.

Глава ведомства добавил, что Иран совершил «роковую ошибку», когда начал бомбить своих соседей на Ближнем Востоке, «которые теперь проявляют большую прозрачность» в отношении иранских средств, хранящихся в их банковских системах. Вашингтон обратился к этим странам с просьбой заморозить средства руководства Корпуса стражей исламской революции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США пытаются отправить в отставку главу Пентагона Хегсета. Демократы приписывают ему начало конфликта с Ираном, плохое обращение с секретной информацией и другие правонарушения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.