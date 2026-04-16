В Италии около десятка человек захватили в заложники в банке

Предположительно, преступников двое, и они скрывают лица под масками.

В итальянском Неаполе произошло нападение на отделение банка — несколько человек оказались в заложниках. По предварительным данным, внутри здания могут находиться от десяти до 20 человек. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель карабинеров.

Инцидент произошел в квартале Вомеро, где атаковали отделение банка Credit Agricole. По их информации, преступников, предположительно, двое, они скрывают лица под масками. Есть ли у них оружие — неизвестно.

Силовики оперативно оцепили здание. Как сообщил источник, у нападавших нет возможности покинуть место происшествия.

