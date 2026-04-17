Угроза для урожая: как избавить дачный участок от захватившего его мха

Без принятых мер зеленый гость будет возвращаться снова и снова.

Мох на территории садового участка является тревожным сигналом, свидетельствующим о наличии серьезных проблем. Об этом сообщил депутат Государственной думы и руководитель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Газета.ру.

По словам парламентария, появление подобных наростов указывает на повышенную кислотность почвы, избыток влаги и нехватку солнечного света. Хотя само растение не наносит прямого вреда стволам растений, оно создает идеальную среду для размножения опасных грибков и вредителей, которые могут погубить посадки.

Для эффективной борьбы с проблемой депутат рекомендует проводить очистку деревьев ранней весной или в осенний период. Делать это следует осторожно, используя деревянный скребок или жесткую щетку, чтобы не повредить кору.

После механического удаления поверхность необходимо обработать дезинфицирующим составом: однопроцентной бордоской жидкостью либо медным купоросом в концентрации 3-5%.

Существует и альтернативный химический метод — опрыскивание пятипроцентным железным купоросом в фазе покоя растения. При таком подходе мох должен самостоятельно отпасть в течение нескольких суток.

Парламентарий подчеркивает, что борьба непосредственно с растительностью не принесет долгосрочного результата без коррекции условий среды. Если мох оккупировал землю, необходимо провести раскисление почвы путем внесения извести или доломитовой муки с последующей перекопкой.

Для предотвращения застаивания воды важно организовать качественный дренаж. Кроме того, Чаплин советует прореживать кроны деревьев, чтобы обеспечить доступ ультрафиолета к поверхности земли. Без этих мер и устранения сырости нежелательный налет будет возвращаться на участок снова и снова.

