В Румынии украинский пограничник запросил убежище, пока отходил в туалет

Мужчина поехал в командировку в соседнее государство и решил воспользоваться случаем.

Украинский пограничник отказался возвращаться на родину и официально обратился к властям Румынии с просьбой о предоставлении статуса беженца во время рабочей поездки. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел, когда мужчина находился за границей в составе делегации. По предварительным данным, 28-летний майор, проходивший службу в городе Измаил, прибыл в Румынию для участия в совместных межведомственных мероприятиях.

Встреча украинских и румынских пограничников была посвящена вопросам взаимодействия и, в частности, расследованию инцидента с задержанием одного из граждан Незалежной. В какой-то момент мужчина намеренно отделился от своих коллег и направился в сторону туалета.

Однако по пути маршрут был перестроен — пограничник пошел к румынским представителям службы безопасности. Оказавшись в безопасности, он открыто изъявил желание получить убежище и остаться на территории Европейского союза.

На текущий момент известно, что на Украине по факту дезертирства и невозвращения мужчины из заграничной командировки начата масштабная служебная проверка. Руководство пограничного ведомства выясняет все обстоятельства и мотивы, побудившие майора пойти на такой шаг.

Румынская сторона приняла соответствующее заявление от иностранного гражданина и приступила к выполнению юридических процедур, предусмотренных международным правом для беженцев.

