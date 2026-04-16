Умер инвестор и «крестный отец развивающихся рынков» Марк Мобиус

Фото: © Getty Images/South China Morning Post / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он больше 30 лет возглавлял направление вложений в развивающиеся рынки в фонде «Franklin Templeton Investments».

Умер известный инвестор Марк Мобиус, который считался одним из главных популяризаторов вложений в развивающиеся рынки. Он скончался 15 апреля в возрасте 89 лет. Об этом написала его пресс-секретарь Кайли Вонг на странице инвестора в LinkedIn.

По информации партнеров, Мобиус умер в Сингапуре. После его смерти управление компанией «Mobius Investments» перейдет к его коллегам.

Мобиус больше трех десятилетий возглавлял направление инвестиций в развивающиеся рынки в фонде «Franklin Templeton Investments». Мужчину назвали «крестным отцом развивающихся рынков» и «Индианой Джонсом от финансов». Он активно продвигал вложения в страны Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки, благодаря чему получил широкое признание в финансовом сообществе.

Также инвестор стоял у истоков создания одного из первых паевых фондов, которые были ориентированы на такие рынки, и руководил им до 2016 года. По информации Morningstar, за длительный период его работы средняя доходность фонда составляла около 13,4% в год.

Помимо этого, показатели фонда Мобиуса стабильно превышали результаты индекса MSCI Emerging Markets (глобальный индекс, который отслеживает динамику акций компаний из стран с развивающейся экономикой. — Прим.ред.). С момента начала расчета этого индекса в 2001 году доходность его стратегии опережала бенчмарк (эталонный показатель, с которым сравнивают фактические результаты, для оценки эффективности. — Прим. ред.) примерно на 1,9% ежегодно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.