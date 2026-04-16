Лидер ЛДПР Слуцкий предложил сообщать владельцам об эвакуации авто через «Госуслуги»

Для реализации этой инициативы не потребуется создавать новые системы.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением обязать эвакуационные службы информировать автовладельцев об эвакуации их машин через портал «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий отметил, что для реализации этой инициативы не потребуется создавать новые системы. По его словам, технические возможности для отправки уведомлений уже существуют в рамках портала «Госуслуг» и приложения «Госуслуги авто». Однако в настоящее время этот механизм работает на добровольной основе и инициируется третьими лицами.

В разговоре с ТАСС Слуцкий подчеркнул, что сейчас автовладельцы часто узнают об эвакуации только после получения протокола или вынуждены самостоятельно искать информацию о местонахождении своей машины.

«Людей фактически оставляют в неведении, зачастую в такой ситуации первая мысль — даже не эвакуация, а угон. При этом вся необходимая инфраструктура уже есть. Есть „Госуслуги“, где уже реализована возможность отправить сообщение владельцу нарушающего правила транспортного средства», — сказал он.

Слуцкий также отметил, что внедрение предложенной системы поможет снизить нагрузку на экстренные службы и сделает процесс информирования более прозрачным.

Прежде сообщалось, что в России может появиться возможность заранее резервировать автомобильные номера с привлекательными сочетаниями символов через портал «Госуслуги». Соответствующую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

