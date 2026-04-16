Масштабные облавы: в Турции после стрельбы в школах задержали более 80 человек

В Турции после стрельбы в школах задержали более 80 человек

Фото: Getty Images/Alan Harvey - SNS Group / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также было заблокировано около 1000 аккаунтов в социальных сетях.

В Турции правоохранительные органы задержали 83 человека в рамках расследования уголовных дел о вооруженных нападениях на две школы. Об этом сообщает Haberler.

Согласно сведениям, турецкие власти выдали ордера на арест десятков подозреваемых после трагедий в городах Шанлыурфа и Кахраманмараш.

Помимо задержаний, силовые структуры провели масштабную зачистку информационного пространства. Особое внимание следствие уделило активности пользователей на цифровых площадках. В результате этого под стражу были взяты шесть несовершеннолетних, подозреваемых в нападении.

«Были вынесены приказы о задержании 83 человек, доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях был заблокирован, а 93 группы в Telegram закрыты», — говорится в заявлении.

Стрельба в Кахраманмараше произошла 15 апреля, когда вооруженный подросток напал на учеников двух классов средней школы. По последним данным, озвученным министром внутренних дел Мустафой Чифтчи, число жертв достигло девяти человек, среди которых восемь детей и один преподаватель. Еще около 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Нападавшим оказался 16-летний ученик восьмого класса, который свел счеты с жизнью на месте преступления.В рамках расследования полиция также задержала отца школьника.

Губернатор Мюкеррем Унлюэр подтвердил факт гибели подростка. В данный момент спецслужбы продолжают работу по выявлению всех обстоятельств, приведших к трагедии в учебных заведениях.

В Шанлыурфе 18-летний юноша, ранее обучавшийся в этом учебном заведении, ворвался в здание с помповым ружьем и открыл огонь по людям.

В результате атаки пострадали 16 человек: десять учеников, четыре учителя, один полицейский и один работник школы. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, но, по данным губернатора Хасана Шылдака, погибших нет.

Нападавший забаррикадировался внутри школы. Когда на место прибыл спецназ и начал штурм, злоумышленник покончил с собой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.