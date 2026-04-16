На подъеме: ждать ли роста зарплат из-за нехватки кадров на рынке труда
Экономист Сорокина: резкого повышения зарплат в России ждать не нужно
В России впервые за современную историю зафиксировали нехватку рабочей силы. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако значительного роста зарплат из-за случившегося ожидать не стоит, о чем в беседе с 5-tv.ru рассказала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина.
Эксперт пояснила, что текущая ситуация связана с крайне низким уровнем безработицы, который находится примерно на уровне 2,1%. По ее мнению, с одной стороны, это говорит о нехватке работников, но с другой — экономика испытывает ограничения по ресурсам, поэтому резкого роста доходов лучше не ждать.
«Ожидать роста заработной платы вряд ли стоит. То есть заработные платы будут расти в пределах инфляции, но не выше», — отметила специалист.
При этом, как подчеркнула эксперт, изменения внутри рынка труда уже заметны. Так, квалифицированные рабочие начали получать сопоставимые или даже более высокие доходы по сравнению с менеджерами среднего звена.
Сорокина добавила, что такие перемены можно считать позитивной тенденцией, так как ранее рабочие профессии долгое время уступали по уровню оплаты и из-за этого теряли кадры.
Также собеседник указала, что рост зарплат может быть неравномерным в ближайшее время. По ее мнению, доходы представителей офисных и управленческих профессий, а также части других категорий работников будут расти медленно или останутся на прежнем уровне, тогда как у квалифицированных рабочих возможен более заметный рост.
Ранее Федеральная служба государственной статистики назвала три сферы, где россияне получают больше 150 тысяч рублей.
