Смерть не разлучила: супруги умерли в один день после 70 лет брака

WSMV: супруги умерли в один день после 70 лет брака

Фото: 5-tv.ru

У пары было кредо, которое помогало сохранять гармонию в отношениях.

В США пожилая семейная пара, чей брачный союз продлился 70 лет, скончалась в один день в своем доме. Об этом сообщило WSMV.

Главе семейства, Джону Трайсу, было 93 года, а его супруге Элис — 91 год. Мужчина ушел из жизни первым, а сердце его жены остановилось спустя девять часов в тот же день.

Трагическое, но символичное событие произошло в их родном доме, где чета провела последние 60 лет своей совместной жизни.

Как рассказала их дочь, родители познакомились на танцевальном вечере в Грин-Хиллз и с того момента практически никогда не расставались.

По ее мнению, никто из них не хотел бы продолжать свой путь в одиночестве. Судьба распорядилась так, что им не пришлось этого делать.

Близкие и друзья семьи отметили, что такая одновременная кончина не стала для них большим сюрпризом, учитывая невероятную привязанность супругов друг к другу. Родственники подчеркнули, что неразлучные при жизни, Джон и Элис остались верны друг другу и в момент перехода в иной мир, сохранив единство до самого последнего вздоха.

Дочь пары поделилась главным жизненным кредо своего отца, которое помогало им сохранять гармонию в отношениях на протяжении стольких десятилетий.

«Папа всегда говорил: ставьте Бога на первое место и будьте рядом друг с другом», — рассказала женщина.

Эти слова стали основой их долгого и счастливого союза, который завершился столь удивительным образом.

