Российским военным приказали не допустить потерь среди ВСУ в бою за опорник

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Бойцы впервые столкнулись с такой нестандартной задачей. В укреплении находились трое противников.

Российские военные с позывными Кейбер и Вейдер провели операцию по захвату бетонного укрепления в тылу противника, исполнив приказ о взятии украинских боевиков в плен без потерь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, перед бойцами стояла нестандартная задача — занять опорный пункт и сохранить жизнь противникам для получения разведданных. Вейдер пояснила, что до этого им не приходилось сталкиваться с такими условиями, в которых бы требовалось не только захватить позицию, но и оставить «языков» для дальнейшей работы.

«С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе языков. То есть нужна была информация», — пояснила Вейдер.

В Минобороны уточнили, что в укреплении находились трое противников. Во время штурма они практически не пострадали и согласились сотрудничать. После этого под контролем российских военных они продолжили выходить на связь по радио и передавать информацию, необходимую для дальнейших действий.

В ведомстве подчеркнули, что проведенная операция снизила риски для российских подразделений при основном наступлении и сохранила жизни военнослужащих. За выполнение задачи Кейбера и Вейдера представили к государственным наградам.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские бойцы завладели важными документами в тылу Вооруженных сил Украины.

