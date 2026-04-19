Эффект Эда Ширана: почему рождается все больше рыжих людей

И как это связано с непереносимостью глютена?

Количество светлокожих людей с рыжими волосами в Европе стремительно увеличивается из-за процессов естественного отбора. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета, человечество продолжает эволюционировать гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Анализ ДНК показал, что за последние десять тысяч лет «рыжий ген» стал встречаться у европейцев значительно чаще.

Это означает, что типаж внешности, характерный для таких знаменитостей, как принц Гарри или певец Эд Ширан, в будущем станет еще более распространенным.

Помимо цвета волос, исследователи выделили и другие признаки, которые закрепились в ходе эволюции. К ним относятся светлый тон кожи, высокая скорость ходьбы, развитый интеллект и даже снижение риска облысения у мужчин.

«С помощью новых методов и огромного количества данных о древних геномах мы можем наблюдать, как отбор формирует биологию в режиме реального времени», — отметил генетик Эли Акбари.

Ученые проанализировали образцы ДНК почти 16 тысяч человек, живших в Западной Евразии на протяжении последних десяти тысячелетий. Оказалось, что наиболее активные изменения начались после перехода человечества к сельскому хозяйству.

Несмотря на явный численный рост, рыжеволосые люди по-прежнему составляют менее 2% населения планеты.

Ученые пока не могут точно объяснить, что точно привело к этому и какое именно преимущество дает «рыжий» признак сегодня. Существуют версии, что это лишь побочный эффект развития других важных особенностей организма.

Вместе с рыжими волосами в популяциях участились случаи предрасположенности к непереносимости глютена, но одновременно с этим вырос иммунитет к ВИЧ.

Исследователи планируют расширить географию работ на Восточную Азию и Америку, чтобы понять, как региональные условия влияют на современный облик человека и его здоровье.

