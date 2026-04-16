Выпустили? Что известно об условиях содержания Блиновской в колонии

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о возможных изменениях в жизни инфлюенсера.

Блогер Елена Блиновская, осужденная по делу о налоговых нарушениях, по-прежнему отбывает наказание в исправительной колонии. Распространяемая в СМИ информация о ее возможном переводе — не соответствуют действительности. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

«Блиновская находится в колонии, никаких решений о ее переводе или направлении в иные условия не принималось», — сказал собеседник.

Блиновская находится в колонии, и никаких решений о смене условий ее содержания не принималось. Поэтому появившиеся до этого в СМИ и соцсетях сообщения о возможных изменениях в жизни блогера не подтвердились.

Савеловский районный суд Москвы признал Блиновскую виновной по делу от уклонения от уплаты налогов и назначил ей наказание в виде лишения свободы, штрафа и запрета на ведение коммерческой деятельности. Также суд обязал ее выплатить миллион рублей в доход государства по гражданскому иску.

Известно, что инфлюенсер не платила налоги. Для этого она использовала схему дробления бизнеса и сеть подконтрольных компаний.

В дальнейшем, в октябре 2025 года, Московский городской суд пересмотрел приговор, сократив срок наказания блогера до четырех с половиной лет, а размер штрафа — до 950 тысяч рублей. При этом уголовное преследование по одной из статей в отношении Блиновской прекратили из-за истечения сроков давности.

