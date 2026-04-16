Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов доложил о первом на юге России центре экзопротезирования для раненых бойцов.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Глава региона доложил о социально-экономическом развитии, реализации нацпроектов и исполнении поручений президента по улучшению качества жизни людей.
«Все спокойно, хорошо все», — начал доклад Темрезов.
Ключевой темой стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. В республике ввели 54 региональные меры финансовой и нефинансовой помощи.
«Мы открыли вместе с министром труда и социальной защиты новый реабилитационный центр, и тут же у нас центр экзопротезирования конечностей с использованием аддитивных технологий. Он первый на юге России. Там при 3D-моделировании идет подбор прямо на месте», — сообщил Темрезов.
Путин уточнил, работает ли центр хорошо, и получил утвердительный ответ.
Президент также спросил про зампреда правительства КЧР — участника СВО.
«Да, зампредседателя правительства. Знаменитая северокавказская бригада «Терек», — ответил глава республики.
Темрезов выполнил поручение Путина, вручив знамя с его личной подписью 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.
«Передавайте привет», — сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал эту встречу, назвав работу с главами регионов «константой для рабочего дня главы государства». 11 апреля Путин уже встречался с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
