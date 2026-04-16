Вырвало в раздевалке: Роналду стало плохо во время игры «Аль-Насра»

Португалец не вышел праздновать победу с командой.

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не присоединился к командному празднованию победы над «Аль-Иттифаком» (1:0) из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщил главный тренер Жорже Жезуш в интервью изданию Record.

Форварда заменили на 89-й минуте встречи, он сразу ушел в раздевалку.

«После перерыва Криштиану вообще не должен был выходить на поле, у него были проблемы с животом, он пребывал в плохом настроении. Когда я заменил его, Роналду сразу же направился в раздевалку, где его вырвало», — рассказал Жезуш.

«Сколько бы лет опыта у нас ни было в футболе, эмоциональное состояние игрока тоже имеет значение», — приводит слова Жезуша Record.

Матч 29-го тура саудовской Про-Лиги завершился минимальной победой «Аль-Насра» благодаря голу на 31-й минуте.

Клуб продолжает борьбу за чемпионство, и каждая игра на финише сезона на вес золота.

