Вырвало в раздевалке: Роналду стало плохо во время игры «Аль-Насра»
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Португалец не вышел праздновать победу с командой.
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не присоединился к командному празднованию победы над «Аль-Иттифаком» (1:0) из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщил главный тренер Жорже Жезуш в интервью изданию Record.
Форварда заменили на 89-й минуте встречи, он сразу ушел в раздевалку.
«После перерыва Криштиану вообще не должен был выходить на поле, у него были проблемы с животом, он пребывал в плохом настроении. Когда я заменил его, Роналду сразу же направился в раздевалку, где его вырвало», — рассказал Жезуш.
«Сколько бы лет опыта у нас ни было в футболе, эмоциональное состояние игрока тоже имеет значение», — приводит слова Жезуша Record.
Матч 29-го тура саудовской Про-Лиги завершился минимальной победой «Аль-Насра» благодаря голу на 31-й минуте.
Клуб продолжает борьбу за чемпионство, и каждая игра на финише сезона на вес золота.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.