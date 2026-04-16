Кровавый медовый месяц: акула откусила ногу туристу на Мальдивах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Халатность гидов обернулась трагедией.

На Мальдивских островах во время свадебного путешествия испанский турист подвергся нападению акулы и лишился ноги. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел недалеко от берегов острова Кудду. Пострадавшим оказался гинеколог, прибывший на курорт из Испании вместе со своей супругой.

Мужчина потерял огромное количество крови и был экстренно госпитализирован. Врачи приняли решение о необходимости ампутации конечности ниже колена. В настоящий момент пациент находится в реанимации.

Пара входила в состав туристической группы, которая решила поплавать в океане вблизи рыбоперерабатывающего завода.

Это место известно тем, что там часто фиксируют скопления акул. Однако нападения на людей случаются редко.

Считается, что в этом районе обитают спиннер-акулы. Однако специалисты не исключили, что на туриста могла напасть более агрессивная бычья акула.

Источники рассказали, что предприятие по переработке рыбы около недели не сбрасывало отходы. Это могло вызвать у хищников сильное чувство голода и спровоцировать их на атаку в момент появления людей в воде.

Знакомые семьи поделились, что хищник буквально лишил мужчину мягких тканей ноги одним укусом.

Супруга пострадавшего уже подала официальную жалобу на туристическую компанию, организовавшую смертельно опасную поездку. Она обвиняет фирму в серьезной халатности, так как гиды разрешили группе войти в воду в месте скопления хищников.

Родственники женщины уже вылетели на Мальдивы, чтобы оказать ей поддержку.

Мальдивские острова являются домом для 31 вида акул, большинство из которых считаются исчезающими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.