Украина атаковала нефтяной танкер под флагом Либерии в российских водах

Пострадал капитан судна.

Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке беспилотников киевского режима в территориальных водах России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в канале ведомства в мессенджере MAX.

В результате инцидента, по данным ведомства, пострадал капитан судна — гражданин Турции. Он получил ранения.

В СК уточнили, что специалисты осмотрели место происшествия и назначили взрывотехническую экспертизу для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в Минобороны России обратили внимание на рост производства и поставок беспилотников Украине от европейских стран. В ведомстве заявили, что такие решения принимаются из-за увеличения потерь и нехватки личного состава Вооруженных сил Украины.

В министерстве отметили, что расширяется как финансирование, так и производственная база предприятий, в том числе совместных и размещенных в Европе. По оценке ведомства, это делается для увеличения поставок ударных беспилотников, которые используются для ударов по российским объектам.

