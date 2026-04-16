«Не останется без внимания»: Песков про обращение Виктории Бони к президенту

В Кремле видели видеообращение блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы да, действительно — это весьма резонансные темы. Но по ним ведется, справедливости ради, большая работа, задействовано большое количество людей. И это все не оставлено без внимания», — сказал он.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что видеоролик Бони, выложенный в соцсети, набрал большое количество просмотров и привлек внимание аудитории.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня назвала виновных в отравлении альпинистов в Непале. В начале апреля стало известно, что туристические агентства, связанных с ними врачей, операторов вертолетных компаний и шерпов обвиняют в намеренном отравлении альпинистов пищевой содой ради страховых выплат на миллионы долларов. По словам Бони, которая сама увлекается альпинизмом, слухи об отравлении людей являются преувеличением.

