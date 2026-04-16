Чудесное спасение: собака вернулась к хозяйке спустя пять лет разлуки

Преданный питомец нашелся благодаря счастливому звонку.

В Великобритании женщина воссоединилась со своей собакой по кличке Лола, которая бесследно исчезла пять лет назад. Об этом сообщило издание Mirror.

Хозяйка животного, Мишель, уже почти потеряла надежду снова увидеть любимицу, однако неожиданный телефонный звонок из приюта для животных изменил ее жизнь.

Выяснилось, что собаку нашли гуляющей в одном из городских парков. Благодаря тому, что в свое время Мишель проявила предусмотрительность и чипировала собаку, сотрудники службы спасения смогли оперативно связаться с владелицей и сообщить ей радостную весть.

В 2018 году Мишель взяла Лолу из приюта, будучи студенткой колледжа. Драматические события развернулись в апреле 2021 года: пока девушки не было дома, собаку случайно заперли в саду.

Лола осталась на улице и, вероятно, нашла лазейку в заборе. Продолжительные поиски, расклейка объявлений и регулярные визиты в приюты тогда не принесли никаких результатов. Мишель вспоминала то время с содроганием.

«Это был ужасный период в моей жизни, я была просто вне себя от горя», — рассказала женщина.

Мишель оставалось лишь надеяться, что кто-то подобрал животное и заботился о нем. Сейчас Лоле уже около 11 лет, и, судя по ее внешнему виду, она действительно не голодала все это время.

Хозяйка предположила, что собака жила у других людей, но снова сбежала или оказалась на улице по иной причине. Несмотря на длительную разлуку и природную пугливость перед незнакомцами, Лола сразу признала в Мишель свою настоящую хозяйку.

Теперь Лола спокойно спит рядом с владелицей, а пользователи социальных сетей, где была опубликована эта история, не скрывают слез радости. Подписчики отмечают, что это настоящее чудо, ведь собака все же смогла вернуться в родной дом, пройдя через годы неизвестности.

