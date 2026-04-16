«Это убило маму»: принц Гарри не хотел быть членом королевской семьи

Однако два вопроса поменяли его восприятии ситуации.

Принц Гарри откровенно рассказал о травме, связанной с гибелью принцессы Дианы. Смерть матери повлияла на него настолько сильно, что это породило желание отдалиться от королевской семьи Британии. Об этом сообщило Mirror.

Эмоциональное признание прозвучало на саммите в Мельбурне 16 апреля 2026 года во время тура принца Гарри и Меган Маркл по Австралии. Отвечая на вопрос австралийского политика Брендана Нельсона, герцог Сассекский рассказал, что не хотел взваливать на себя королевские обязанности.

«После того, как моя мама умерла, незадолго до моего 13-летия, я подумал: «Я не хочу заниматься этим. Я не хочу быть на этой должности — куда бы это ни привело, мне это не нравится», — отметил он

Переломный момент наступил, когда принц Гарри задал себе два ключевых вопроса. Герцог Сассекский признался, что его отношение изменилось, когда он подумал о том, как сможет повлиять на мир.

«Это убило мою маму, и я был категорически против, и долгие годы прятал голову в песок. В конце концов я понял: если бы на моем месте был кто-то другой, как бы он использовал эту платформу, эти возможности и ресурсы, чтобы изменить мир к лучшему? И чего бы хотела от меня моя мама? Это действительно изменило мой взгляд на вещи», — поделился он.

Этот внутренний диалог, по его словам, полностью перевернул его мировоззрение.

Выступление принца было пронизано откровениями о давлении и выгорании. Он признался, что много лет чувствовал себя потерянным, преданным и абсолютно беспомощным.

