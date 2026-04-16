Семейный бизнес: 90-летняя пенсионерка отмывала деньги от продажи наркотиков сыном

В Южной Корее арестовали пенсионерку за отмывание денег от бизнеса ее сына

В Южной Корее 90-летнюю местную жительницу взяли под стражу по обвинению в отмывании финансовых средств, полученных ее сыном от незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщил телеканал BBC News.

По материалам дела, в период с весны 2020 года по февраль 2022 года женщина совершила серию транзакций на общую сумму около 386 миллионов вон, что эквивалентно 26 миллионам рублей. Правоохранительные органы установили, что подсудимая осознавала криминальный характер происхождения этих денег.

Судья Ви Ын Сок из инстанции в Инчхоне подчеркнула, что действия пенсионерки способствовали распространению запрещенных веществ и серьезно затруднили работу следствия по поиску нелегальных активов. Представители правосудия отметили, что обвиняемая неоднократно посещала своего 60-летнего сына в Камбодже, где он в данный момент отбывает тюремный срок за контрабанду наркотиков.

Именно эти визиты стали одним из доказательств того, что она была осведомлена о его деятельности. Тем не менее, вынося итоговый вердикт, суд проявил определенное снисхождение, приняв во внимание преклонный возраст женщины и тот факт, что ранее она никогда не привлекалась к уголовной ответственности.

Параллельно с этим власти республики пытаются добиться экстрадиции ее сына из камбоджийской тюрьмы на родину. Примечательно, что под следствием также находилась внучка арестованной, которую подозревали в отмывании еще большей суммы — 600 миллионов вон (около 30,4 миллиона рублей), однако девушку оправдали из-за нехватки доказательств ее осведомленности о преступлениях отца.

