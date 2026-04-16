Радио «Судного дня» передало два новых слова

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одно из них прозвучало в 12:28 по московскому времени.

Радио УВБ-76, известное как «Радиостанция Судного дня», вновь вышло в эфир и передало новые зашифрованные сообщения. Про два сигнала писал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

Очередное слово зафиксировали в 12:28 по московскому времени. В эфире прозвучало — «Криптонит». До этого станция передала другое сообщение — «Ассолев».

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов, однако ее назначение до сих пор официально не раскрыли. В эфире станции большую часть времени звучит монотонный гул, из-за чего ее называют «жужжалкой». Периодически этот звук прерывается голосовыми сообщениями, и, как правило, это отдельные слова или наборы кодовых фраз.

Есть версия, что радиостанция может быть связана с военными и используется для передачи зашифрованных сигналов.

Как писал 5-tv.ru, ранее станция передавала сразу несколько кодовых слов за короткий период. В течение суток в эфире звучали такие слова — «Ершистый», «Китайский», «Ассамблея» и «Люсоштоф».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.