Залез и не смог слезть: кот на двое суток застрял на 25-метровой сосне

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спасение животного обернулось неожиданным итогом.

Необычную спасательную операцию провели в Ленобласти. Там на 25-метровую сосну забрался кот, но спуститься обратно не мог. На высоте он провел двое суток без еды и воды и жалобно мяукал.

К нему на помощь отправились спасатели. Подъем занял около часа и проходил почти вслепую. Но в самый важный момент кот неожиданно решился на отчаянный шаг. Через несколько минут кот уже был внизу, он приземлился на подготовленное покрытие. Только вот «спасибо» спасатели от него так и не дождались.

Ранее в Северной Осетии спасли медвежонка-сироту. Житель Владикавказа нашел детеныша у себя на участке и, поняв, что медведица за ним не вернется, обратился к волонтерам. Однако медвежонок успел убежать в лес, где едва не утонул в реке.

Позже выяснилось, что найденный медвежонок — девочка в возрасте всего трех месяцев. Ее назвали Дынькой и перевезли в подмосковный зоопарк. Сейчас она проходит реабилитацию и восстанавливается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.