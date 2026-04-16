Вакцины от рака и аллергии: в Москве рассказали о передовых способах борьбы с болезнями

В Москве рассказали о передовых способах борьбы с болезнями

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев

Уже начинаются исследования лекарства от лихорадки Денге.

Об уникальных разработках, которые помогут в борьбе с опасными заболеваниями, сегодня говорят в Москве. Там проходит итоговая коллегия Федерального медико-биологического агентства «Сохраняем традиции. Опережаем время».

Так, онковакцины ФМБА хорошо переносятся и не вызывают побочных явлений. А еще в этом году планируют зарегистрировать препарат от аллергии на пыльцу березы.

Кроме этого, начинаются клинические исследования вакцины от лихорадки Денге. Приветствие от Владимира Путина участникам заседания зачитал помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Конечно, особо отмечу заслуги ФМБА в своевременном обеспечении нашей страны необходимым запасом крови и ее компонентов. Сегодня в числе ваших безусловных приоритетов — поддержка участников и ветеранов специальной военной операции. Используя свой колоссальный опыт, передовые технологии и методики, вы помогаете нашим героям восстановливать здоровье, возвращаться к мирной жизни, обретать новые цели», — заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин.

За все время спецоперации около 200 тысяч пострадавших получили помощь от медиков ФМБА. На территориях, приближенных к зоне боевых действий, работают сводные отряды. Они оснащены всем необходимым, например, токсикологическими лабораториями и бронированными машинами повышенной проходимости.

